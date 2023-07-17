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Spor

Khvicha Kvaratskhelia'nın talibi Newcastle United

Newcastle United geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla adından sıkça söz ettiren Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak istiyor.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
Khvicha Kvaratskhelia'nın talibi Newcastle United
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2 sene önce Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan ve geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla beraber Şampiyonlar Ligi vizesini kapan Newcastle United bomba bir transfere hazırlanıyor.

100 MİLYON EURO

ESPN'de yer alan habere göre Newcastle United geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren ve 33 yıl sonra gelen Napoli şampiyonluğunda baş rollerden biri olan Khvicha Kvaratskhelia için 100 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberin devamında ise Gürcü yıldız için gelen tek teklif Newcastle United'dan değil, Real Madrid, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerde Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 43 resmi maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia bu karşılaşmalarda 14 gol, 14 asistlik katkı sağladı ve gelen şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

  • Khvicha Kvaratskhelia transferi
  • Newcastle United
  • Napoli

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