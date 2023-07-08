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Spor

Türkiye Kick Boks Şampiyonası Mardin'de başladı

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, 4 kategoride 7 bin sporcunun yarışacağı Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de başladı.

IHA8 Temmuz 2023 Cumartesi 00:40 - Güncelleme:
Türkiye Kick Boks Şampiyonası Mardin'de başladı
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Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca, Mardin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Artuklu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı sıkletlerde 7 bin sporcu madalya kazanabilmek için mücadele edecek. Yaklaşık 2 bin antrenör ve hakemin de görev alacağı müsabakalarda derece alan sporcular, milli takım kadrosunu oluşturacak. 13 Temmuz Perşembe gününe kadar sürecek müsabakalar sonrası kupa ve madalya töreni düzenlenecek.

Mardin'in kültür ve spor şehri olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, "Mardin'de çok büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun en büyük şampiyonalarından biri Mardin'de başladı. Kick Boks Federasyonu büyük bir camia. Türkiye şampiyonası bugün burada gerçekleştiriliyor ve yaklaşık 7 bin sporcu, antrenör ve idareciye Mardin'de ev sahipliği yapıyoruz. Mardin daha önce de birçok organizasyona ev sahipliği yaptı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güçte. Cumhurbaşkanı ve devletimiz sayesinde birçok çok güzel tesisler yapıldı. Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak işimizi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Kick boks camiası büyük bir camia. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 65 federasyon var. Aktif lisanslı sporcu sayısı içerisinden 4'ncü büyük federasyon. Kick boks uluslararası olimpik olan ve olmayan branşlar içerisinde en çok madalya alan birinci branştır. Her zaman olduğu gibi camianın bütün mensuplarını tebrik ediyorum. Avrupa oyunlarında yaklaşık 30 farklı branşta olimpik oyunlara katılmış ilk branştır" şekilde ifade etti.

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