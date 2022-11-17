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Spor

Kick Boks Zafer Kupası Turnuvası, Ardahan'da başladı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Kick Boks Zafer Kupası Turnuvası, Ardahan'da başladı.

IHA17 Kasım 2022 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
Kick Boks Zafer Kupası Turnuvası, Ardahan'da başladı
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İller arası Kick Boks Zafer Kupası Turnuvası Ardahan'da başladı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ardahan'da düzenlenen İller Arası Kick Boks Zafer Kupası başladı. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 9 ilden 160 sporcu katılıyor.

İlk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Halil İbrahim Yılmaz, "İlimizde kick boks adına ilk kez yapılan bir organizasyon. Bu nedenle böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Emeği geçen herkese şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya 9 ilden 160 sporcu katılıyor.

Sporcuların derece elde etmek için kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, yarın sona erecek.

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