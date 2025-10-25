İSTANBUL 20°C / 14°C
KIgor Kokoskov: Kendimi kötü hissediyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya karşı oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ25 Ekim 2025 Cumartesi 00:34 - Güncelleme:
KIgor Kokoskov: Kendimi kötü hissediyorum
Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya karşı oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU BELİRLEDİ"

Deneyimli çalıştırıcı, maçın son bölümünde rakiplerinin daha geniş bir rotasyon avantajı kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Dördüncü çeyrek sonucu belirledi. Fenerbahçe'nin bizden daha geniş bir bençi var, daha fazla oyuncuları öne çıktı. Oyun dengedeyken sahne aldılar ve farkı yarattılar. Bizse yorulduk ve enerjimiz bitti, herkesin oynamaya hazır olması lazım."

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Kokoskov, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ederken, enerjilerinin son bölümlerde yetmediğini vurguladı:

"Kendimi kötü hissediyorum çünkü bugün mücadele ettik ama oyunu dengede götürmeye enerjimiz yetmedi. Bence bugün biz de oyunu dengede götürmeyi, hatta belki de kazanmayı hak ettik."

