İstanbul'da düzenlenen 14 ve 17 Yaş Altı Cadet Circuit Kılıç Turnuvası sona erdi.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 684 eskrimci katıldı.

Turnuvada kadınlar kılıçta Ece Kanlı altın, Suzan Salman gümüş ve Mihrimah Aksu bronz madalya elde etti.



Erkekler kılıç kategorisinde ise Selim Bezci gümüş, Çınar Başer bronz madalya kazandı.



Organizasyonda Arda Takka, Tuna Çalışkan, Candeniz Berrak ve Berken Bozkuş'tan oluşan milli takım da bronz madalyanın sahibi oldu.