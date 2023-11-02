Sezon başında Tottenham'dan 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ndombele'nin ödemesi 2025 yılından itibaren başlayacak. Ancak Galatasaray şimdiden oyuncunun performansı nedeniyle onun gönderilmesini gündemine aldı. Belçika basını konuyu gündeme getirirken, voetbalprimeur. be sitesi, "Galatasaray, kendisine ağır gelen Ndombele'den kurtulmak istiyor ve yerine oyuncu arıyor" başlığını kullandı. Haberin detayında, "Tanguy Ndombele aşırı kilolu. Türkiye'ye imza attığında 6 kilo fazlası vardı, son aylarda pek bir değişiklik olmadı" ifadesine yer verildi.

BİR DAHA KADROYA GİRMESİ ZOR!

İspanyol Mundodeportivo. com, "Tanguy Ndombele fazla kilolu olmakla suçlanıyor" başlığı altında oyuncunun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la hamburger yüzünden tartıştığı söylentisine yer verdi. Haberde, "Görünüşe göre Okan Buruk, Ndombele'ye fit olmaması nedeniyle kızgın. Öyle ki 75 kiloya ulaşana kadar bir daha Galatasaray'a çağrılmayacağı belirtiliyor" ifadesine yer verildi. Bongdaplus.vn adresli Vietnam sitesi de haberi sayfalarına taşıyıp, "Boğazını kapalı tutmayı bilmeyen Tottenham Hotspur oyuncusunun Galatasaray'da kalması bir hayli zor" başlığına yer verdi. Fanpage.it, "Eski Napoli orta saha oyuncusu, eylül ayından bu yana Galatasaray'da forma giyiyor ve fiziksel durumunun kötü olması nedeniyle çok az şans buldu" yorumunu yaptı.

TIRMANMASI GEREKEN BİR DAĞ VAR

İngiliz dailymail.co.uk, "Tottenham'ın fiyaskosu Tanguy Ndombele, kiralık gittiği Galatasaray'da 6 kilo fazlası olduğu için şans bulamıyor. Hamburger siparişi yüzünden hocasının öfkesine hedef oldu" başlığı ile konuyu değerlendirdi. Headtopics. com ise, "Ndombele, Galatasaray'da fitness ve kilo sorunlarıyla mücadele ediyor" başlığıyla iddiaları gündemine aldı. Portekiz Record ise, "Tanguy Ndombele şu anda yaklaşık 82 kg ağırlığında ve kulübün beslenme uzmanlarının sağladığı talimatlara ve diyet planına uymadığı için işi zor. Önünde tırmanması gereken büyük bir dağ var" yorumunu yaptı.