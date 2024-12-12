Manchester United'ın efsane isimlerinden eski İngiliz futbolcu Paul Scholes, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus - Manchester City maçı sonrası milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı övdü.

Milli futbolcuyu çok beğendiğini kendine has üslubu ile anlatan Paul Scholes yaptığı paylaşımda, "Kim bu Kenan Yıldız!" ifadelerini kullandı.

MAÇA DAMGASINI VURDU

Takımının Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette ilk golün asistini kaydeden Kenan Yıldız maçın en iyi oyuncularından biri olmayı başardı.

21 MAÇTA 8 GOL KATKISI

Bu sezon Juventus formasıyla parlamaya devam eden Kenan Yıldız forma giydiği 21 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak belirlendi.