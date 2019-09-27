Kim mat edecek?

GALATASARAY, kendi evinde oynayacağı sezonun ilk derbisi için hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu, dev maçta kadroyu ideal tertibi ile sahaya sürecek. Fatih Hoca geçen hafta dinlendirdiği isimlerden Facao, Feghouli ve Lemina’ya hazır ol emri verirken, sakatlığı tam geçmese de Belhanda da maske ile takımdaki yerini alacak.

NZONZİ KÖPRÜYÜ KURACAK

Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Fernmando Muslera’nın koruyacağı kalenin önünde savunmayı Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo’dan oluşturacak. Steven Nzonzi ön libero olarak savunma ve orta saha arasında köprüyü kuracak. Onun önünde Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Ryan Babel görev yapacak. Andone’yi yedek soyunduracak olan Terim, derbide gol umutlarını Radamel Falcao’ya bağlayacak.

ÜÇLÜYE EKSTRA GÖREV VERDİ

Galatasaray’da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Terim’in mutlak galibiyet parolasıyla hazırladığı ekibinde en önemli görevi Feghouli, Belhanda, Babel üçlüsüne verdiği öğrenildi. Antrenmanda bu üçlü ile özel görüşmeler yapan Fatih Hoca’nın hem savunma anlamında, hem de hücumda ekstra görevler verdiği 3 oyuncu belki de maçın kaderini çizecek. Terim Nzonzi de özellikle savunmaya yardım etmesini istedi.

FENERBAHÇE CEPHESİ

FENERBAHÇE, zorlu Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Kanarya’nın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Cim-Bom ile oynanacak kritik maç için kadroya son şeklini verirken, ilk 11’den 8 futbolcunun formasını belirledi. Ersun Hoca Kalan 3 mevki için kararını maç günü verecek.

JAİLSON-ZANKA YAN YANA

Yanal kaleyi bundan önceki haftalarda olduğu gibi Altay Bayındır’a teslim ederken, sağ bekte Nabil Dirar görev alacak. Savunmanın göbeğinde ise Jailson-Zanka ikilisi Galatasaray ataklarını karşılayacak. Savunmanın önündeki iki oyuncudan birisi Luiz Gustavo olacak. Deniz Türüç sağ kanatta, Max Kruse forvet arkasında görev alacak. Kanarya’da gol umutları yine birinci derecede Vedat Muriç’e bağlanacak.

HASAN ALİ YETİŞMEZSE DİRAR

Fener’de sol bek için iyileşen Hasan Ali ismi öne çıkıyor. Ancak bu oyuncu hazır olmazsa Dirar sağ bekten sola geçecek, İsla ya da Ozan da bu durumda savunmanın sağında yer alacak. Gustavo’nun yanında Emre ya da Tolga’dan birisi yer alırken, Yanal diğer kanat için Miha Zajc, Alper Potuk ile Ferdi Kadıoğlu arasında tercih yapacak.