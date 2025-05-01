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Spor

Kim Min-Jae için ''geri dönüyor'' iddiası

Bayern Münih'te gözden çıkarılan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'nin sezon sonunda Napoli'ye geri dönebileceği öne sürüldü.

Haber Merkezi1 Mayıs 2025 Perşembe 01:20 - Güncelleme:
Kim Min-Jae için ''geri dönüyor'' iddiası
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Bayern Münih'te forma giyen stoper oyuncusu Kim Min-jae için transfer iddialar gelmeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılacağı öne sürülen tecrübeli yıldızın yeni adresi merak konusuydu.

Fichajes'te yer alan habere göre; Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Güney Koreli yıldızın İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadığı Napoli'ye dönüş ihtimali güçlenmeye başladı.

TEMASLAR KURULDU

Çizme devi henüz resmi teklif yapmamış olsa da ilk temasların kurulduğu ve Bayern Münih'in makul bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan 28 yaşındaki başarılı stoper, 3 gollük katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK

Kim Min-Jae'nin Alman deviyle de 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

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