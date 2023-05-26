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Spor

Kim Min Jae, Ada yolcusu! ''Kırmızı Şeytanlar'' işi bitiriyor

Napoli'nin Güney Koreli stoperi Kim Min jae, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Manchester United'ın gündeminde olan yıldız oyuncu sezon sonunda Manchester'ın yolunu tutacak.

26 Mayıs 2023 Cuma 15:05 - Güncelleme:
Kim Min Jae, Ada yolcusu! ''Kırmızı Şeytanlar'' işi bitiriyor
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Napoli ile bu sezon Serie A'da şampiyonluk yaşayan eski Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin, yaz transfer döneminde adı sıkça anılan Manchester United'a imza atacağı söylendi.

İngiliz gazetesi The Mirror'ın haberine göre, Manchester United'ın teknik adamı Erick Ten Hag'in Raphael Varane ve Lisandro Martinez ile forma mücadelesine girecek üst düzey bir stoper istediği belirtildi.

Güney Koreli oyuncunun uzun süredir Manchester United'in transferde liste başı olduğu ve Temmuz ayında imzayı atacağı kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 43 MİLYON STERLİN

Napoli, Güney Koreli oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalamak isterken Kim Min Jae Premier lige giderek Manchester United forması giymeye sıcak bakıyor.

İngiliz devi başarılı stoper'in Temmuz ayında aktif hale gelecek olan 43 milyon Sterlin'e serbest kalır maddesini ödeyip bu transferi hemen bitirmek istediği aktarıldı.

Geçtiğimiz yaz Napoli'nin Fenerbahçe'den yaklaşık 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği başarılı stoper bu sezon 44 maçta 2 gol 2 asistlik performans ile takımının 33 yıl sonra Serie A şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

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