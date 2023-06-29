İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2023 Perşembe / 11 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0449
  • EURO
    28,3186
  • ALTIN
    1588.43
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kim Min-Jae askerlik görevinin ardından Bayern Münih'e transfer olacak
Spor

Kim Min-Jae askerlik görevinin ardından Bayern Münih'e transfer olacak

Fenerbahçe'de Napoli'ye giden, İtalya'da sezona damga vuran Kim Min-Jae, askerlik görevinin ardından Avrupa devi Bayern Münih'e imza atacak.

29 Haziran 2023 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Kim Min-Jae askerlik görevinin ardından Bayern Münih'e transfer olacak
ABONE OL

Türkiye'de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Napoli'ye giden ve ilk sezonunda İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae'nin yeni takımı büyük oranda belli oldu.

Manchester United'ın yoğun ısrarına rağmen, 26 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu tercihini Alman devi Bayern Münih'ten yana kullandı.

ASKERDEN SONRA 50 MİLYON €'YA İMZA

Güney Kore'da askerlik görevini yerine getiren Kim Min-Jae, Temmuz ayının ilk haftasında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bayern Münih, Napoli'ye 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.

BRÜT MAAŞI 10-12 MİLYON EURO ARASINDA OLACAK

Askerlik görevinin ardından 2028 yılına kadar Bayern Münih'in oyuncusu olacak olan Kim Min-Jae, Alman devinde sezon başına 10-12 milyon euro arasında brüt maaş kazanacak.

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, İtalya ekibinde 45 maçta görev aldı. İtalya'da sezonun en başarılı defans oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.