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Spor

Kim Min Jae ayrılık iddialarına cevap verdi

Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen Güney Joreli savunmacı Kim Min Jae ayrılık iddialarına cevap verdi.

2 Ağustos 2024 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Kim Min Jae ayrılık iddialarına cevap verdi
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Bayern Münih'in savunma oyuncusu Kim Min Jae ayrılıkla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Güney Koreli oyuncu, geçen sezonun ardından Bayern Münih'ten ayrılma düşüncesi olup olmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Bunu hiç düşünmedim. Çok çalışmak, Bayern için her şeyimi vermek ve kulübe yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu 2023 yazında Napoli'den kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Güney Koreli oyuncunun Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bayern Münih forması altında 36 maça çıkan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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