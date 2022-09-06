Kim Min-Jae çileden çıkardı! İtalya'da büyük tartışma çıktı: ''Endişe verici...''

Bu yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibinin Lazio ile karşılaştığı maçta gündem oldu. Lazio'nun teknik direktörü Sarri, Kim Min-Jae'nin attığı golde faul olduğunu ileri sürdü.

KIM MIN-JAE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Kim Min-Jae bu yaz 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'de kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Kim Min-Jae, çıktığı ilk 5 lig maçında 2 kez golle buluştu.

KIM MIN-JAE'NİN GOLÜ TARTIŞMA KONUSU OLDU

İtalya Serie A'nın 5. haftasında deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup eden Napoli'de Kim Min-Jae'nin 37. Dakikada attığı gol tartışma konusu oldu. Güney Koreli'nin attığı gol İtalya basınını ikiye böldü.

MAURIZIO SARRI ÇİLEDEN ÇIKTI

İtalya basınında Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin maç sonrası çileden çıktığı belirtilirken, Kim Min-Jae'nin golünde faul olduğunu söyledi. Hakem Simone Sozza'nın yönetimini hedef alan Sarri, "Ya hakem sayısı az ya da B çözümü var ki bu daha endişe verici." İfadelerini kullandı.