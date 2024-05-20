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Spor

Kim Min Jae: Gelecek sezon daha güçlü olacağım

Bayern Münih'te ilk sezonunu tamamlayan Kim Min Jae bu sezonki performansını değerlendirdi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Kim Min Jae: Gelecek sezon daha güçlü olacağım
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Bayern Münih'in geçtiğimiz yaz Napoli'den kadrosuna kattığı Kim Min Jae, Alman ekibindeki ilk sezonunu değerlendirdi.

Güney Koreli savunma oyuncusu, "Kişisel olarak tatmin edici olmayan bir sezondu. Gelecek sezon kendimi daha çok geliştirmem gerekiyor." dedi.

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIM"

"Taktiksel olarak konuşursak, teknik direktörün taleplerini daha iyi karşılamalıydım. Bunu her zaman doğru yapmadım." itirafında bulunan Kim Min Jae, "Gelecek sezon daha güçlü olacağım" ifadelerini kullandı.

AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Öte yandan Almanya basınından T-online'da yer alan haberde, Kim Min Jae için çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun Bayern Münih'ten ayrılmasının söz konusu olmadığı vurgulanırken, Kim Min Jae'nin Thomas Tuchel'in ardından göreve yeni gelecek teknik direktöre kendisini ispatlaması gerektiği ifade edildi.

İLK SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'teki ilk sezonunda 36 maça çıkan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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