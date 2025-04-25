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Spor

Kim Min-Jae geri dönebilir! İtalyan devi harekete geçti

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae yeniden Serie A'nın yolunu tutabilir. Koreli stoper için Juventus'un nabız yokladığı ifade edildi.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Kim Min-Jae geri dönebilir! İtalyan devi harekete geçti
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Juventus, savunma hattını güçlendirmek adına yaz transfer döneminde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Torino ekibinin hedefinde sürpriz bir isim öne çıktı: Kim Min-Jae. Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin, yeniden Serie A'ya dönebileceği konuşuluyor.

NAPOLİ'YE ALMIŞTI, JUVE'YE DE İSTİYOR

Napoli'nin 2022-23 sezonundaki şampiyonluğunda kilit rol oynayan Kim Min-Jae, o dönem sportif direktörlük görevinde bulunan Cristiano Giuntoli tarafından transfer edilmişti. Şimdi Juventus'un başında olan Giuntoli, eski yıldızını yeniden Serie A'ya kazandırma düşüncesinde.

Bayern Münih'te bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve sakatlıklarla boğuşan Kim'in satış listesine konulabileceği konuşuluyor.

Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi olsa da, oyuncunun Serie A'ya dönüş fikrine sıcak bakabileceği belirtiliyor. Juventus'un savunmada liderlik yapabilecek, güçlü ve tecrübeli bir isme ihtiyacı olduğu ve Min-Jae'nin de bu profile uyduğu belirtildi.

İLK HEDEF HANCKO

Juventus'un Min-Jae isteği olsa da öncelikli hedefi Koreli oyuncu değil. Feyenoord'un Slovak stoperi David Hancko için Siyah-beyazlılar temaslarını sürdürüyor.

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