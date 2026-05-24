24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Spor

Kim Min-Jae geri dönüyor! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, eski yıldızı Kim Min-jae için yeniden devrede. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin transfer şartlarını sorarken, 25 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamaya hazır olduğu öne sürüldü.

AKŞAM SPOR24 Mayıs 2026 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe, eski yıldızı Kim Min-jae için yeniden harekete geçti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, şu anda Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin durumunu sordu. Haberde, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek istediği ve Kim Min-jae'yi listenin üst sıralarına yazdığı belirtildi.

Bayern Münih'in ise 29 yaşındaki savunmacı için yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. Kim Min-jae, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sonrası Avrupa'nın dikkatini çekmiş, ardından Napoli ve Bayern Münih'e transfer olmuştu. Sarı-lacivertli taraftarların kısa sürede sevgilisi haline gelen yıldız stoperin yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali heyecan yarattı. Haberde, Kim'in Bayern'de kazandığı yüksek maaşta indirim yaparak Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Alman ekibi de uygun teklif gelmesi halinde yıldız savunmacının ayrılığına sıcak bakıyor.

