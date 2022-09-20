Kim Min-Jae hakkında inanılmaz gerçekler! İlgilenmediler...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, İtalya'da fırtına gibi esiyor.

Güney Kore'li stoper, oynadığı futbolla İtalya'nın dev kulüplerine adeta göz kırpıyor.

Spalletti'nin oyun şablonunda futbolunu oldukça geliştiren Kim Min-Jae, Napoli'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Napoli medyası, Kim Min-Jae'yi her geçen gün biraz daha manşetlerine taşıyor.

Kim Min-Jae'ye ilişkin son gelişme, Napoli'nin efsane ismi Salvatore Bagni'den geldi.

Corriere dello Sport'a konuşan Salvatore Bagni, Kim Min-Jae ile ilgili sürpriz bir gerçeği açıkladı.

Bagni yaptığı konuşmada, daha önce yıldız oyuncuyu İngiliz kulüplerine önerdiğini ifade etti.

İtalyan futbol adamı buna karşın, Fenerbahçe'nin 3 milyon gibi cüzzi bir rakama oyuncunun Fenerbahçe'nin yolunu tuttuğunu açıkladı.

İşte Bagni'nin Kim Min-Jae'ye dair yaptığı o konuşma;

"Üç yıl önce, iş birliği yaptığım bir menajerle Kim hakkında konuşuyorduk. Onu, İngiliz kulüplerine önermek istedim.

Hyundai'den Peki Guoan'a 5 milyon euroya transfer olmuştu. O zamanlar, İngiltere'de hiçbir kulüpten bana cevap gelmedi.

Sadece İngiliz kulüpleri değil, başka takımlara da Kim'i önerdim ama o, ertesi yıl Fenerbahçe'ye, sadece 3 milyon euroya transfer oldu.

FARK EDİLMEDİ

Bu yaşananlar, onun potansiyelinin kimsenin farkında olmadığı zamanlardı.

Napoli Sportif Direktörü Giuntoli'yi tebrik ederim.

Kim, kişiliği ve karakteriyle beni şaşırttı. Saha içinde hata yapmıyor ve rakiplerin hücum etkinliğini de azalttı.