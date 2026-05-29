Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae transferi için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. Haberde, Alman ekibinin, Lens'te forma giyen 21 yaşındaki stoper Ismaelo Ganiou'yu yakından takip ettiği ve Kim Min Jae yerine bu hamleyi yapacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuya olan ilgisinin Bayern cephesinde ayrılık ihtimalini güçlendirdiği vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Bayern'in savunma hattını gençleştirmek adına Ganiou transferine sıcak baktığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibiyle 37 maça çıkan Güney Koreli stoper, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.