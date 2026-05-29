İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8914
  • EURO
    53,574
  • ALTIN
    6711.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kim Min-jae için sürpriz gelişme! Fenerbahçe devreye girdi
Spor

Kim Min-jae için sürpriz gelişme! Fenerbahçe devreye girdi

Alman basınına göre Fenerbahçe, Kim Min-jae transferi için girişimlerini sürdürüyor. Bayern Münih'in savunma hattını gençleştirme planları, ayrılık ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ29 Mayıs 2026 Cuma 22:38 - Güncelleme:
Kim Min-jae için sürpriz gelişme! Fenerbahçe devreye girdi
ABONE OL

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae transferi için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. Haberde, Alman ekibinin, Lens'te forma giyen 21 yaşındaki stoper Ismaelo Ganiou'yu yakından takip ettiği ve Kim Min Jae yerine bu hamleyi yapacağı aktarıldı.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuya olan ilgisinin Bayern cephesinde ayrılık ihtimalini güçlendirdiği vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Bayern'in savunma hattını gençleştirmek adına Ganiou transferine sıcak baktığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibiyle 37 maça çıkan Güney Koreli stoper, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yol verme kavgasında taksiciyi bıçakladı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.