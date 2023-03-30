Kim Min Jae, ülkesinden özür diledi

Sezon başında Fenerbahçe'de Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, ülkesinde gündem oldu.

Güney Kore'nin Uruguay ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği hazırlık maçının ardından konuşan Min-Jae, "Zihinsell olarak çok yorgunum ve şu anda sadece kulübüme odaklanmak istiyorum, milli takıma değil. Şimdilik söyleybileceğim başka bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Sözleri Güney Kore cephesinde tepki gören Min-Jae, sosyal medya hesaplarından bir özür mesajı paylaştı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Tepki çeken sözleri nedeniyle özür dileyen yıldız oyuncu, "Takım arkadaşlarımdan ve tüm Güney Koreliler'den özür dilerim. Ufak bir sakatlığım vardı ve şu an onu atlattım. Bu sezon çok fazla maç oynadım, bu maçların hiçbirinde de kendimi sakınmadım. Zihinsel olarak bir çöküş yaşadım ve bir patlama yaşadım. Tekrardan herkesten özür diliyorum ve taraftarlarımızdan bizi desteklemeye devam etmelerini istiyorum." dedi.

Bu sezon Napoli formasıyla 35 resmi maça çıkan Kim Min-Jae bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.