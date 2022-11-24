Kim Min-Jae'den Fenerbahçe itirafı: Çok özlüyorum

Güney Koreli Kim Min-Jae, Dünya Kupası'nda Uruguay ile 0-0 berabere kalmalarının ardından TRT Spor'a konuştu.

Kim Min-Jae, "Oldukça zor anlar geçti maçta. Ama gole yaklaştığımız anlar da oldu. Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunu gördük." dedi.

Gelecekle ilgili gelen soruya yanıt veren 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Geleceğin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Hangi gelecekten bahsettiğinizi bilmiyorum ama bu grupta iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"FENERBAHÇE DÖNEMİNİ ÖZLÜYORUM"

Eski takımı Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini aktaran Kim Min-Jae, "Aslında benim Avrupa'da oynadığım ilk sezondu, Fenerbahçe'de oynadığım dönem. Çok özlediğim bir takım, çok özlediğim bir dönem olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli oyuncu, sözlerini, "Türkiye Süper Ligi'nde çok iyi oyuncular var. Oynadığım dönem çok iyi arkadaşlarım da oldu. Hala takım arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Bütün oyuncularla görüşüyorum." sözleriyle tamamladı.