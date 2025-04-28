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Spor

Kim Min-Jae'ye İngiliz kancası

İngiliz ekibi Newcastle United, Alman devi Bayern Münih'in Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi gündemine aldı.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2025 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Kim Min-Jae'ye İngiliz kancası
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2023 yazında 50 milyon Euro karşılığında Napoli'den Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae şu ana kadar takımı ile 79 maça çıktı 4 gol attı 2 asist yaptı.

Napoli ile yıllar sonra Serie A'da şampiyon olan ve Bayern Münih ile de bu sezon şampiyon olmak üzere olan Min-Jae, İngiltere'ye transfer olabilir.

NEWCASTLE UNITED DEVREDE

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Newcastle United'ın hedefinde Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae var.

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, olası bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde bu yaz kadrosunu güçlendirmek isterken oyuncu için bedel de belirlendi.

40 MİLYON STERLIN

Newcastle United'ın oyuncu için 40 milyon Sterlin'i gözden çıkaracağı iddia edilirken Manchester United ve Blackburn'ün eski yetenek avcısı Mick Brown, yaptığı açıklamada, Dan Burn ve Fabian Schar'ın daha da gençleşmeyeceğini belirterek, Kim'in St. James'de Howe'un defans hattında ideal bir uyum sağlayacağını söyledi.

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