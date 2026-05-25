İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7138
  • EURO
    53,4949
  • ALTIN
    6700.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kimi Antonelli durdurulamıyor! Kanada'da bir kez daha zirvede
Spor

Kimi Antonelli durdurulamıyor! Kanada'da bir kez daha zirvede

Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Üst üste dördüncü zaferine ulaşan 19 yaşındaki pilot, şampiyona liderliğini de sürdürdü.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 01:18 - Güncelleme:
Kimi Antonelli durdurulamıyor! Kanada'da bir kez daha zirvede
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand-Prix'sini Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli kazandı.

19 yaşındaki İtalyan pilot, sezonun ilk yarışını 2. bitirdikten sonra üst üste 4. yarışını kazandı.

Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell ile müthiş düellosu, İngiliz pilotun motorundaki arıza nedeniyle 30. turda sona erdi.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, bitime 6 tur kala Verstappen'i geçerek 2. sıraya yükseldi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, iyi bir yarış geçirerek 2026'daki ilk podyumunu aldı ve yarışı 3. sırada bitirdi.

Yarışta sorunlar yaşayan McLaren'lerden Lando Norris yarış dışı kalırken, Oscar Piastri ise yarışı 13. sırada bitirdi.

PİLOTLAR PUAN DURUMU

Kimi Antonelli: 131

George Russell: 88

Charles Leclerc: 75

Lewis Hamilton: 72

Lando Norris: 58

Oscar Piastri: 48

Max Verstappen: 43

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.