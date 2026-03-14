İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kimi Antonelli tarihe geçti

Formula 1 Çin GP öncesi sıralama turlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 19 yaş 201 günle tarihin en genç pole pozisyonu alan pilotu olarak tarihe geçti.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 11:20
ABONE OL

Formula 1'de Çin GP öncesi sıralama turları koşuldu. Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 19 yaş 201 gün ile tarihin en genç pole pozisyonu alan pilotu oldu.

Q3'te George Russell'ın motorunun durmasıyla büyük avantaj elde eden ve lastiklerini iyi ısıtan Kimi Antonelli, pole pozisyonunu elde etti.

Mercedes mekanikerlerinin yoğun çabasıyla piste dönen George Russell, bataryasının bitmesine ve lastikleri soğuk olmasına karşın 2. sırayı almayı başardı.

Ferrari'den Lewis Hamilton, harika bir turla 3. sırayı aldı. Takım arkadaşı Leclerc ise 4. sırada yarışa başlayacak.

McLaren'ler Piastri ve Norris 5-6'yı alırken, Alpine'in Fransız pilotu Pierre Gasly ise 7. sırayı kaptı. Red Bull'dan Verstappen 8'inci, Isack Hadjar 9'uncu sırayı aldı.

Haas pilotu Oliver Bearman, 10'uncu sırada kaldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.