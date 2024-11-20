Milli yıldız Arda Güler, manşetlerden düşmek bilmiyor. Real Madrid'de istediği süreleri alamayan milli futbolcunun takımdan ayrılması konuşulurken dün oynanan Türkiye-Karadağ maçında Arda Güler'in objektiflere yansıyan bir görüntüsü gündem oldu.

RESMAN ÇAMUR DERYASI

Millilerin 3-1 mağlup olarak ayrıldığı Karadağ deplasmanında sahanın kötü olduğu maçtan önce dillendiriliyordu. Ancak yağan yağmurla birlikte ağırlaşan zemin, resmen bataklığa döndü.

Oyuncular topu kontrol etmede güçlük yaşarken Arda Güler'in kadraja yansıyan görüntüsü bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE O FOTOĞRAF

Arda Güler'in bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca gündemin bir numaralı konusu oldu. Milli oyuncunun çamura bulanmış forması ve yüzündeki ifade her şeyi özetliyordu.

Bu kare, futbolseverler arasında büyük yankı uyandırırken, saha koşulları ve oyuncuların performansı hakkında tartışmaları da alevlendirdi.