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Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Fatih Terim resmen geri dönüyor

Geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta tamamlayan Fatih Terim bu sezon için herhangi bir takımla anlaşmadı. Ancak tecrübeli teknik direktör için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de de en son 2022 yılında Galatasaray'ın başında maça çıkan Terim'in yeni rotasının belli olduğu ifade edildi. İşte Fatih Terim'in anlaştığı takım...

4 Ekim 2024 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Fatih Terim resmen geri dönüyor
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Geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta tamamlayan Fatih Terim bu sezon için herhangi bir takımla anlaşmadı. Ancak tecrübeli teknik direktör için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de de en son 2022 yılında Galatasaray'ın başında maça çıkan Terim'in yeni rotasının belli olduğu ifade edildi.

FATİH TERİM İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

Fatih Terim için Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün devreye girdiği gelen haberler arasında. Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre tecrübeli hoca ile Bakü ekibi arasında görüşmelerin olduğu ortaya çıktı. İki tarafın tekrar bir araya gelip işi resmiyete dökeceği öğrenildi.

MAAŞ KONUSUNDA ELLERİ RAHAT

Haberde Neftçi Bakü'nün, Fatih Terim'in maaşını karşılama konusunda bir sıkıntı yaşamayacağı ifade edildi. Terim'in de Azerbaycan ekibinde çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

LİGE KÖTÜ BAŞLADILAR

Roman Grygorchuk yönetimindeki Neftçi Bakü 10 takımlı Azerbaycan Lig'inde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik 3 de yenilgi alarak 8. sırada bulunuyor. Bu nedenle de Ukraynalı teknik direktör ile yollar ayrılacak. Fatih Terim'in de yakında zamanda takımın başına geçeceği öğrenildi.

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