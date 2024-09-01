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Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Joao Mario hayırlı uğurlu olsun

Süper Lig'de heyecan başladı ancak takımların transfer gündemi bitmedi. Avrupa'da transfer bitse de Avrupa Kupaları için kayıt tarihi 4 Eylül, Süper Lig için ise 13 Eylül. Süper Lig devleri de eksiklerini tamamlamak için son hamlelerini yapıyorlar. Benfica'nın yıldız ismi Joao Mario da bu isimlerden birisi. İşte Joao Mario'nun Süper Lig'de görüştüğü takım.

1 Eylül 2024 Pazar 19:39 - Güncelleme:
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Joao Mario hayırlı uğurlu olsun
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Yaz transfer döneminin Avrupa'da tamamlanmasının ardından, Süper Lig'in devleri eksiklerini kapatmak için fırsat transferi peşindeler. Portekiz devi Benfica'nın Portekizli yıldızı Joao Mario da bu isimlerden birisi.

BEŞİKTAŞ RAFA SİLVA KOZUNU KULLANACAK

Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, eksiklerini kapatmak için son hamlelerini yapıyor. Chelsea'den Angelo Gabriel ile iki hafta önce başlayan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İngilizler kiralamayı kabul etse de işi yavaşlatınca Siyah beyazlı ekip alternatiflere de bakma kararı aldı. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Joao Mario'yu transfer listesine ekledi. Benfica forması giyen sol kanat için eski takım arkadaşı Rafa Silva da koz olarak kullanılacak. Beşiktaş yıldız isimle transfer dönemi bitmeden imzaları atacak.

BENFİCA'YA BEDELSİZ TRANSFER OLMUŞTU

2016'da Sporting Lizbon'dan Inter'e 44,78 Milyon Euro'ya transfer olan Joao Mario, 2021 yılında Benfica'ya bedelsiz transfer olmuştu.

31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 51 maça çıkarken 9 gol ve 2 asist kaydetti. Joao Mario, bu sezon Portekiz ekibinin iki lig maçında da forma şansı buldu.

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