2021-2022 sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Kim Min-Jae sarı-lacivertli ekibten Napoli'ye transfer olmuştu. Tecrübeli stoper İtalyan ekibinden Bayern Münih'e 50 milyon euro bedelle transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu ile ilgili ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Koreli yıldız yeni ufuklara yelken açmak üzere.

ALMAN BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Kim Min-Jae, Alman devinde inişli çıkış bir grafik sergiliyor. İki tarafında yeni bir sayfa açamk istediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun yeni takımını ise Alman basını duyurdu.

İTALYA'YA DÖNECEK

Habere göre Inter, Kim Min-Jae için harekete geçti. Serie A ekibinin yıldız stoperi Alessandro Bastoni, Real Madrid ve Liverpool gibi takımların yakın markajındayken Inter de oyuncunun olası ayrılığına karşı Kim Min-Jae'yi transfer listesine ekledi.

Inter'de yönetim, Kim Min-Jae'nin transferi için takımı Bayern ile masaya oturmayı düşünüyor. Anlaşma sağlanması takdirde Min-Jae, yeniden İtalya Serie A'ya dönecek.

SEZON PERFORMANSI

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıktı. Başarılı stoper bu maçlarda 3 de gol atmayı başardı.