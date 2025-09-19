İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3874
  • EURO
    48,7263
  • ALTIN
    4885.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kimse bu kadarını beklemiyordu! Michy Batshuayi resmen geri dönüyor
Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Michy Batshuayi resmen geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi tekrar Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Oyuncuya ligimizden sürpriz bir talip çıktı. Golcü oyuncu da dönmeye sıcak bakıyor. İşte Michy Batshuayi haberinin detayları...

Emre Sarı19 Eylül 2025 Cuma 19:51 - Güncelleme:
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Michy Batshuayi resmen geri dönüyor
ABONE OL

Transfer dönemi bitti ama takımların çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon devre arası Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman ekibinde istediği süreleri bulamayan golcü oyuncu ülkemize geri dönebilir. Michy Batshuayi'e Süper Lig'den sürpriz bir takım talip oldu.

GÖZTEPE DEVREYE GİRDİ

Ülkemizde 3 büyük takımda da forma giyen Michy Batshuayi bu sefer İstanbul'a transfer olmayacak. Oyuncu ile Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Göztepe ilgileniyor. İzmir ekibi Belçikalı santrfor için harekete geçti. Alman ekibinin bu transfere olumlu yaklaşma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor. Michy Batshuayi de bu transfere yeşil ışık yaktı. Göztepe'nin, 30 yaşındaki yıldız için 1,5 yıllık kiralama önerisinde bulunduğu kaydedildi. Tarafların yakın zamanda bir araya gelip devre arası için görüşmesi bekleniyor.

BU SEZON SADECECE 4 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Alman ekibine transfer olan Michy Batshuayi, forma şansı bulmakta zorlandı. Bu sezon yalnızca 4 maçta 42 dakika sahada kalabilen Belçikalı golcünün Frankfurt ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Michy Batshuayi
  • transfer
  • Süper Lig dönüşü

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.