Transfer dönemi bitti ama takımların çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon devre arası Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman ekibinde istediği süreleri bulamayan golcü oyuncu ülkemize geri dönebilir. Michy Batshuayi'e Süper Lig'den sürpriz bir takım talip oldu.

GÖZTEPE DEVREYE GİRDİ

Ülkemizde 3 büyük takımda da forma giyen Michy Batshuayi bu sefer İstanbul'a transfer olmayacak. Oyuncu ile Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Göztepe ilgileniyor. İzmir ekibi Belçikalı santrfor için harekete geçti. Alman ekibinin bu transfere olumlu yaklaşma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor. Michy Batshuayi de bu transfere yeşil ışık yaktı. Göztepe'nin, 30 yaşındaki yıldız için 1,5 yıllık kiralama önerisinde bulunduğu kaydedildi. Tarafların yakın zamanda bir araya gelip devre arası için görüşmesi bekleniyor.

BU SEZON SADECECE 4 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Alman ekibine transfer olan Michy Batshuayi, forma şansı bulmakta zorlandı. Bu sezon yalnızca 4 maçta 42 dakika sahada kalabilen Belçikalı golcünün Frankfurt ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.