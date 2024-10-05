Transfer dönemi sona erdi ancak, takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. 2 senedir Süper Lig devlerinin gündemine gelen Sergio Ramos'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol savunmacı yaz transfer döneminde herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı. Geçen sezonu Sevilla'da tamamlayan yıldız stoper yeni takımı için gün sayıyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI

Tecrübeli oyuncunun son 2 yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. İki ekipte yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Sergio Ramos için ise yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Stoper oyuncusu için beklenmedik bir takım talip oldu.

JUVENTUS TRANSFERİ BİTİRİYOR

Juventus, savunmacısı Gleison Bremer'in sakatlanmasından ötürü 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu için girişimlere başladı. İtalyan devinin yöneticileri bu transferi bitirmek için harekete geçti. Sergio Ramos'un da bu transfere sıcak baktığı ve imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

2023/24 sezonunda Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.