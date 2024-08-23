Süper Lig ve MLS ekipleri ile ismi gündeme gelen Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'deki geleceği belli oldu. Birçok kulübün peşinde olduğu başarılı futbolcunun yolu Süper Lig'e düşüyor.

ANTOINE GRIEZMANN BU SENE TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK

Bu sezon Atletico Madrid'den ayrılmaya çok uzak olmayan Griezmann, yeni ufuklara yelken açmak istiyor. İspanyol ekibinin 75 milyon euro bedelle Julian Alvarez'i transfer etmesi Fransız yıldızın takımdan ayrılmasını hızlandırabilir. Atleci Madrid'de bu vedaya razı görünüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDİYESİ GRIEZMANN OLACAK

Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk maçta Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da gözler rövanş maçına çevrilmiş durumda. Galatasaray camiası ise bu turun geçileceğinden emin. Yönetim bu turun geçilmesi halinde taraftara ve Okan Buruk'a bir hediye vermek istiyor. Bu ismin ise Antoine Griezmann olacağı öğrenildi. Aslan, Şampiyonlar Ligi bileti aldığında bu transfer resmileşecek. Fransız yıldız sarı kırmızlı formayı giyecek.