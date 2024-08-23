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  • Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ve Antoine Griezmann transferi resmen bitti
Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ve Antoine Griezmann transferi resmen bitti

Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız yıldız, İspanyol ekibinden ayrılmaya sıcak. Yıldız isim yakında Süper Lig devinin formasını giyecek. İşte Antoine Griezmann'ın görüştüğü takım...

23 Ağustos 2024 Cuma 20:43 - Güncelleme:
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ve Antoine Griezmann transferi resmen bitti
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Süper Lig ve MLS ekipleri ile ismi gündeme gelen Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'deki geleceği belli oldu. Birçok kulübün peşinde olduğu başarılı futbolcunun yolu Süper Lig'e düşüyor.

ANTOINE GRIEZMANN BU SENE TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK

Bu sezon Atletico Madrid'den ayrılmaya çok uzak olmayan Griezmann, yeni ufuklara yelken açmak istiyor. İspanyol ekibinin 75 milyon euro bedelle Julian Alvarez'i transfer etmesi Fransız yıldızın takımdan ayrılmasını hızlandırabilir. Atleci Madrid'de bu vedaya razı görünüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDİYESİ GRIEZMANN OLACAK

Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk maçta Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da gözler rövanş maçına çevrilmiş durumda. Galatasaray camiası ise bu turun geçileceğinden emin. Yönetim bu turun geçilmesi halinde taraftara ve Okan Buruk'a bir hediye vermek istiyor. Bu ismin ise Antoine Griezmann olacağı öğrenildi. Aslan, Şampiyonlar Ligi bileti aldığında bu transfer resmileşecek. Fransız yıldız sarı kırmızlı formayı giyecek.

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