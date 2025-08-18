İSTANBUL 29°C / 20°C
  Spor
  • Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ve Ferdi Kadıoğlu “Tamam” dedi
Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ve Ferdi Kadıoğlu “Tamam” dedi

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belli oluyor. Milli futbolcumuz için dünya devi devreye girdi. İngiliz ekibi de kararını verdi. İşte Ferdi Kadıoğlu haberinin detayları...

18 Ağustos 2025 Pazartesi 18:54
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ve Ferdi Kadıoğlu “Tamam” dedi
Geçtiğimiz sezon başı Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen yıl sakatlıklar dolasıyla forma şansı bulamaya milli futbolcunun geleceği merak ediliyor. Takımdan ayrılması beklenen oyuncu için Süper Lig'den de talipler var. Başarılı sol bek de henüz kararını vermedi. İngiliz ekibi de Ferdi Kadıoğlu'nu bonservisi ile değil kiralık göndermek istiyor.

JUVENTUS FERDİ KADIOĞLU İÇİN NABIZ YOKLAYACAK

Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğu Ferdi Kadıoğlu için Seri A devi Juventus devreye girdi. Brighton her ne kadar oyuncuyu bonservisle bırakmak istemese de gelecek teklife göre kararını verecek. Ferdi Kadıoğlu da bu transfere sıcak bakıyor. Tarafların yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon Brighton'da sakatlığı nedeniyle yalnızca 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 440 dakika sahada kalan 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, 2 golle skora etki etti. Milli futbolcumuz bu sezonun ilk maçında da sonradan oyuna girdi.

