Yaz transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala piyasa oldukça hareketli. Süper Lig'in devleri de son hamlelerini yapıyor. Geçtiğimiz sezon adı Galatasray ve Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçkeleşmeyen Sergio Ramos bu sezon da ekiplerimizin gündemine geldi. Avrupa'da transfer piyasasının kapanmasına saatler kala İspanyol stoper henüz bir takımla anlaşamadı. Ancak yıldız oyuncunun yeni adresinin belli olduğu öğrenildi. Ramos'un yakında zamanda da imza atacağı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ OLMADI

Geçen sezon özellikle adı Beşiktaş ile anılan Sergio Ramos bu sezonda stoper eksiği olan siyah beyazlı ekip ile de görüştü. Ancak transfer mali şartlar yüzünden gerçkleşmedi. Transferin bitimine çok az bir süre kala Kartal'ın son bir hamle yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

SERGİO RAMOS'UN YOLU ARABİSTAN'A DÜŞECEK

Ancak tüm bu gelişmler yaşanırken, yıldız stoperin kararını verdiği öğrenildi. Ramos'un Arabistan yolunu tutacağı ifade edildi. Gelen bilgilere göre tecrübeli stoper, Suudi Pro Ligi'ndeki Al-Orobah'a imza atacak. Kulüp bu sezon Suudi üst ligine yükselmeyi başardı ve kadrosunu güçlendirmek için Cristian Tello'yu da renklerine bağladı. Sergio Ramos'ta takımın bir sonraki hamlesi olacak.