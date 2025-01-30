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Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ve Vincent Aboubakar 'Tamam' dedi

Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki oyuncu yakın zamanda Hatayspor'dan ayrılabilir. İşte Vincent Aboubakar haberinin detayları...

Emre Sarı30 Ocak 2025 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ve Vincent Aboubakar 'Tamam' dedi
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Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki oyuncu yakın zamanda Hatayspor'dan ayrılabilir. Akdeniz ekibinde bekleneni sergileyemeyen Kamerunlu forvet rotasını başka yöne çevirme kararı aldı. Hatayspor da bu ayrılığa sıcak bakıyor.

ÇİN KULÜBÜ DEVREDE

Çin kulübü Shandong Taishan başarılı futbolcu için nabız yoklamaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aboubakar futbol sezonunun sonuna bırakmadan devre arası transfer olmak istiyor. Çin ekibi şampiyonluk yarışında güçlü olmak için tecrübeli oyuncuyu kadrosuna mutlaka katmak istiyor. Shandong Taishan bu transfer için Hatayspor'a bonservis vermeye de hazır. İki takım yakın zamanda bu transfer görüşecek.

ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Aboubakar, Hatayspor ile çıktığı 16 maçta 4 gol ve 1 asist ile oynadı. Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'ta geçen sezon oynadığı 34 maçta 15 gole katkı sağlamıştı.

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