Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki oyuncu yakın zamanda Hatayspor'dan ayrılabilir. Akdeniz ekibinde bekleneni sergileyemeyen Kamerunlu forvet rotasını başka yöne çevirme kararı aldı. Hatayspor da bu ayrılığa sıcak bakıyor.

ÇİN KULÜBÜ DEVREDE

Çin kulübü Shandong Taishan başarılı futbolcu için nabız yoklamaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aboubakar yaz aylarında bu transferin olmasını istiyor. Çin ekibi şampiyonluk yarışında güçlü olmak için tecrübeli oyuncuyu kadrosuna mutlaka katmak istiyor. Shandong Taishan bu transfer için Hatayspor'a bonservis vermeye de hazır. İki takım yakın zamanda bu transfer görüşecek.

ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Aboubakar, Hatayspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol ve 2 asist ile oynadı. Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'ta geçen sezon oynadığı 34 maçta 15 gole katkı sağlamıştı.