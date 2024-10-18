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  • Kimse bu kadarını beklemiyordu! Yüzyılın transfer çalımı Sadio Mane
Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Yüzyılın transfer çalımı Sadio Mane

Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi. İşte Sadio Mane'nin anlaştığı takım...

18 Ekim 2024 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Yüzyılın transfer çalımı Sadio Mane
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Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Sadio Mane de Süper Lig devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi. İşte Sadio Mane'nin transferinin detayları...

GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER ÇALIMI

Kanat oyuncusu rotasyonunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Mane için girişimlere başladı. Al Nassr'dan devre arası ayrılmaya sıcak bakan Senagalli yıldız Süper Lig'e de gelmeye istekli. Galatasaray'ın da Arap kulübü ile anlaşması halinde, Mane devre arasında sarı-kırmızılı formayı giyecek. Bu işin gerçekleşmesi durumunda ise Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir transfer çalımı atmış olacak.

39 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 61 maçta 23 gol ve 16 asist başarısı gösterdi.

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