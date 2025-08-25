İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! İsmail Kartal ezeli rakibe hayırlı olsun

Son olarak İran ekibi Persepolis'te çalışan İsmail Kartal sene sonu takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli hoca yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. 64 yaşındaki çalıştırıcı ile ezeli rakip ilgileniyor. İşte İsmail Kartal haberinin detayları...

25 Ağustos 2025 Pazartesi 19:28
Kimse bu kadarını beklemiyordu! İsmail Kartal ezeli rakibe hayırlı olsun
Geçtiğimiz sezonu İran ekibi Persepolis'te tamamlayan İsmail Kartal, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yeni adresi merak edilen tecrübeli çalıştırıcı için yeni teklifler olduğu öğrenildi. Süper Lig'de hocaları ile yollarını ayırmak isteyen takımların listesinin başında olan İsmail Kartal yeniden İran'a dönebilir.

İSMAİL KARTAL İRAN'A DÖNÜYOR

İran basının haberinin göre; Persepolis'ten ayrılan İsmail Kartal için yeni bir İran ekibi devreye girdi. Bu takımın Esteghlal olduğu gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hoca da teklife sıcak yaklaşıyor. Tarafların yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor. Esteghlal daha önce ise Abdullah Avcı ile ilgilenmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İsmail Kartal, geçen sezon Persepolis'in 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, maç başına 1.75 puan ortalaması yakaladı.

