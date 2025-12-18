Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından sezona etkili bir başlangıç yapan Arda Güler, son haftalarda zaman zaman ilk 11'deki yerini kaybetmeye ve form düşüklüğü yaşamaya başladı.

El Nacional'in haberine göre; Alonso ile Arda'nın arası Manchester City maçının ardından bozuldu. Haberde, ikili arasında hararetli bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

Türk futbolcunun, takımın yıldızlarından Jude Bellingham'la da arasının iyi olmadığı ileri sürüldü ve İngiliz futbolcunun uzun süreli sakatlığını atlatıp geri dönmesinin Arda Güler'in performansına olumsuz yansıdığı savunuldu.

ARDA GÜLER İÇİN TAKAS İDDİASI

Haber detayında, Arda hakkında sürpriz bir transfer iddiasına da yer verildi. Buna göre; Liverpool ve Real Madrid arasında Arda Güler ile Florian Wirtz'in takasını içeren bir transfer gündeme geldi.

20 yaşındaki futbolcuya daha önce de ilgi gösteren İngiliz kulübünün, Real'de yaşanan bu gelişmelerin ardından Arda'yı transfer etme fırsatını değerlendirmek istediği belirtildi. Liverpool'un bu transfer için sezon başında 130 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar istediği verimi alamadığı Wirtz'i takasta kullanabileceği iddia edildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun da Leverkusen'de birlikte çalıştığı Alman futbolcuyla yeniden bir araya gelmekten memnun olacağı ifade edildi.

Liverpool'un bu transferin gerçekleşmesi için Madrid'den Arda'nın yanı sıra önemli bir miktarda bir bonservis bedeli de talep etmesi bekleniyor.