Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 1 sezonluğuna Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da da sorun oldu.

LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR

Basın toplantısında konuşan Girona Teknik Direktörü Michel, Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

"Livakovic, Girona'da oynamak istemiyor" diyen Michel, "Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.