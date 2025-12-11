İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Kimse bunu beklemiyordu! Dominik Livakovic'ten şaşırtan hamle

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için dikkat çeken bir açıklama geldi. La Liga ekibinin teknik direktörü Michel, 30 yaşındaki deneyimli file bekçisinin takımdan ayrılmak istediğini duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Aralık 2025 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Kimse bunu beklemiyordu! Dominik Livakovic'ten şaşırtan hamle
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 1 sezonluğuna Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da da sorun oldu.

LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR

Basın toplantısında konuşan Girona Teknik Direktörü Michel, Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

"Livakovic, Girona'da oynamak istemiyor" diyen Michel, "Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

