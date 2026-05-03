Uğurcan Çakır cezası nedeniyle tribünden izledi.

Galatasaray bu sezon ligde ilk kez 2+ gol yedi.

Aslan rakip kaleye sadece 3 isabetli şut yolladı.

Samsunspor deplasmanına şampiyonluk kutlama umuduyla çıkan Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün bulduğu golle öne geçti. Sarı-Kırmızılılar, skoru alsa da oyun olarak rakibine üstünlük sağlayamadı. 22'de beraberlik golünü atan Karadeniz ekibi, ilk yarıda yüzde 58'le topa sahip olan taraftı. Şampiyonluk için büyük avantajı bulunan Aslan'da rehavetin etkisi görülüyordu. İlk devre 1-1 bitti. İkinci yarıda Torreira çıktı, İlkay girdi. Bu değişiklik, Cim-Bom'u daha da düşürdü. 57'de Samsun bir gol daha buldu. 60'ta Leroy Sane direğe takıldı. 3 dakika sonra Osimhen'in hatalı geri pasında öne çıkan Günay, topa elle müdahale edince kırmızı gördü. Aslan 2-1 yenikken eksildi. 71'de gelen Samsun'un golü maçı kopardı. 80. dakika itibariyle Samsun'un RCS sayısı 12, G.Saray'ın ise 20 idi. Fakat Cim-Bom, rakip ceza sahasında etkili olamadı. 82'de gelen Ndiaye'nin golüyle Cim-Bom 4-1 kaybetti.

EVİMİZDE KAZANMALIYIZ

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye karşı iyi bir maç çıkarmıştık. Şampiyonluğu getiren maçtı. Bu maça da iyi hazırlanmıştık. Takılıp kalmayalım bu maça. Devam etmeliyiz. Evde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz. Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağının farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuz ilan edeceğiz. Taraftara da özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız."

VİCTOR'UN İSABETİ YOK

Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü Victor Osimhen, Samsunspor deplasmanında etkisi kaldı. 4 kez şut denemesinde bulunan Nijeryalı santrfor, isabet bulamadı. Fenerbahçe maçında attığı golle yıldızlaşan yıldız oyuncu, dün rakip ceza sahasında sadece 4 kez topla buluşabildi. 1 gol pozisyonundan yararlanamayan Osimhen, 90 dakika forma giydiği maçta 29 kez topla buluşabildi.