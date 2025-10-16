Milan Skriniar geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Sarı lacivertlilerin uzun uğraşlar sonucu yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte PSG'den kadrosuna kattığı Slovak savunmacı bu sezonda da takımın en verimli ismi olarak dikkat çekti. Üst düzey performansıyla dikkat çeken Milan Skriniar için ise eski ezeli rakibi devreye girdi.

MİLAN SKRİNİAR İÇİN JUVE DEVREDE

Serie A ekiplerinden Juventus, Milan Skriniar transferi için devreye girdi. Siyah beyazlılar deneyimli savunmacıyı renklerine bağlamak istiyor. İtalyan basınında yer alan haberde; Bremer'in sakatlığı sonrası stoper arayışında olan Juventus'ta listenin ilk sırasında Milan Skriniar isminin yer aldığı belirtildi.

Torino temsilcisinin ara transfer döneminde Milan Skriniar için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. Buna karşın sarı lacivertlilerde takımın en kilit isimlerinden olan 30 yaşındaki futbolcunun satışına onay verilmesinin zor olduğu ifade edildi.

Haberde Fenerbahçe'nin ikna edilmesi durumunda bile Milan Skriniar'ın aldığı maaşın Juventus tarafından karşılanmasının zor olduğuna değinildi. Öte yandan daha önce Serie A'da uzun yıllar Inter forması giyen Skriniar'ın ise tarafların anlaşması durumunda İtalya'ya eski ezeli rakibi Juventus'un dönebileceği bildirildi.

TÜM MAÇLARDA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalan Milan Skriniar 1 de gol katkısında bulundu.