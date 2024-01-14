Kimse bunu beklemiyordu! Mohamed Salah'tan sürpriz imza

Premier Lig devi Liverpool transfer dönemi için çalışmalarına başladı. PSG ile olan sözleşmesinde son sezona giren Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Premier Lig devi, yıldız futbolcusu Mohamed Salah ile yollarını ayırmayı planlıyor. Kylian Mbappe'nin takımda Mısırlı oyuncunun yerini alması hedefleniyor.

MOHAMED SALAH İÇİN ÇILGIN TEKLİF

Suudi Arabistan takımları, Mohamed Salah için Liverpool'un kapısı dev bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Aktarılan habere göre Suudi ekipleri, Mısırlı yıldız için Premier Lig devine 100 milyon euro bonservis teklif etti. Liverpool gelen parayı Kylian Mbappe transferinde kullanmak için bu teklife sıcak bakıyor.

MAAŞI BONSERVİSİNDEN FAZLA

Transferin olumlu sonuçlanması halinde Mohamed Salah'a ise 3 yıl için toplamda 240 milyon euro ödeneceği belirtildi. Bu bedelle birlikte, yıldız futbolcu dünyada en çok maaş alan sporculardan birisi olacak.

ŞU ANKİ PİYASA DEĞERİ

Mohamed Salah'ın şu anki piyasa değeri 65 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi