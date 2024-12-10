2021-2024 yılları arası Galatasaray forması giyen Fransız sağ bek Sacha Boey, bu sürecin ardından rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bavyera ekibinde geçirdiği sürede sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu , istenileni bir türlü veremedi. 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Bundesliga ekibi karar aşamasına geldi. Boey hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

FRANSIZ BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Fransa basınında yer alan habere göre; Bayern Münih ile Boey'nin yolları geçici bir süre ayrılabilir. Fransız ekibi Marsilya devre arası transfer döneminde yıldız oyuncu için hamle yapmayı planlıyor. Alman ekibi de bu isteğe yeşil ışık yaktı.

Yıldız ismin başka talipleri de olduğu ve kararın devre arasında verileceği öğrenildi.

GALATASARAY DA NABIZ YOKLUYOR

Ara transfer dönemi için sağ bek arayışında olan Galatasatay'ın da eski oyuncusu Sacha Boey ile ilgileniyor. Marsilya'nın da talip oyuncu için sarı-kırmızılı ekip tüm şartları zorlayacak. Fransız futbolcu da eski takımı olması dolasıyla Galatasaray'a da çok uzak olmadığı öğrenildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Takımının son oynadığı Borussia Dortmund maçında 28 dakika süre alan Boey, bu sezon toplam 6 maça çıkıp 1 gol attı.