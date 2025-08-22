Deneyimli orta saha Jean Michael Seri, Suudi Arabistan ekibi Al Orubah'ın ikinci lige düşmesinin ardından kulüpten ayrıldı. 34 yaşındaki Seri, geçtiğimiz sezon sadece yedi maçta forma giyebildi ve sezonu uzun süren ağır sakatlıklarla geçirdi.

OPSİYON KULLANILMADI

Al Orubah'ın satın alma opsiyonunu kullanmayarak Seri'nin geleceğini belirsiz bırakması, deneyimli futbolcunun serbest oyuncu statüsüne girmesine yol açtı.

Dış basında yer alan haberde, henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan ve boş durumda bulunan 34 yaşındaki Fildişili orta sahanın geleceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Yeşil sahalara veda etmeyi henüz düşünmeyen Jean Michael Seri, 2019-20 sezonunda Galatasaray'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Fulham'a dönmüştü.

GALATASARAY GÜNLERİ

Jean Michael Seri, Galatarasay formasıyla geçirdiği 1 sezonda 37 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik katkı üretmişti.