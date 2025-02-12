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  • ''Kimse oyuncuma sahtekar diyemez'' Okan Buruk'tan sert tepki!
Spor

''Kimse oyuncuma sahtekar diyemez'' Okan Buruk'tan sert tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Buruk, Dries Mertens'e yönelik tepkilerle ilgili olarak, 'Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar. Benim oyuncuma kim 'sahtekar' diyorsa gerekli cezayı futbol federasyonu verecektir.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
''Kimse oyuncuma sahtekar diyemez'' Okan Buruk'tan sert tepki!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan AZ Alkmaar maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasında yaşananlara da değindi ve eleştirilere sert tepki gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk, "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar. Benim oyuncuma kim "sahtekar" diyorsa gerekli cezayı futbol federasyonu verecektir. Sene içerisinde o kadar çok eylem sayabiliriz ki... Fenerbahçe için belki 5 tane sayabiliriz böyle" dedi.

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