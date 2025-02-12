Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan AZ Alkmaar maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasında yaşananlara da değindi ve eleştirilere sert tepki gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk, "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar. Benim oyuncuma kim "sahtekar" diyorsa gerekli cezayı futbol federasyonu verecektir. Sene içerisinde o kadar çok eylem sayabiliriz ki... Fenerbahçe için belki 5 tane sayabiliriz böyle" dedi.