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  • Kingsley Coman'dan Galatasaray itirafı! ''Sürekli oynamak isteyeceğiniz bir atmosfer''
Spor

Kingsley Coman'dan Galatasaray itirafı! ''Sürekli oynamak isteyeceğiniz bir atmosfer''

Şampiyonlar Ligi grup maçları nedeniyle Galatasaray ile karşılaşan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman sarı kırmızılı taraftarlardan ve atmosferden övgü ile bahsetti. 27 yaşındaki oyuncu stadyumundaki atmosfer için 'Devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip. Duygu olarak inanılmaz şeyler hissettirdi.' ifadelerini kullandı.

17 Kasım 2023 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Kingsley Coman'dan Galatasaray itirafı! ''Sürekli oynamak isteyeceğiniz bir atmosfer''
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Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile oynadıkları deplasman maçı hakkında konuştu.

"SÜREKLİ OYNAMAK İSTERSİNİZ"

Fransız televizyonundan Canal Plus'a konuşan Coman, "Galatasaray deplasmanı, inanılmaz bir maçtı. Özellikle stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip o stadyum. Duygu olarak inanılmaz şeyler hissetirdi." dedi.

"KULAK ZARINIZ İÇİN KÖTÜ"

Galatasaray'ın stadyumundaki atmosferin büyük fark yarattığını söyleyen Coman, "Her ne kadar kulak zarını ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Kingsley Coman, İstanbul'da Bayern Münih'in Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçta 1 gol atmıştı.

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