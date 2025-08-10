Kingsley Comann Arabistan yolcusu

Bayern Münih forması giyen Kingsley Comann, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.

AL NASSR İLE ANLAŞMA

Sky'da yer alan habere göre, Fransız yıldız, Al Nassr ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

YILLIK KAZANACAĞI RAKAM

Al Nassr ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak 29 yaşındaki futbolcu, senelik 20-25 milyon euro net ücret kazanacak.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Coman için 30 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi göze alan Al Nassr, transfer için Bayern Münih ile temaslarına devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Suudi Arabistan temsilcisi, Coman transferini yeni haftayla birlikte tamamlamak istiyor.

Bayern Münih forması altında geçen 45 maçta süre bulan Coman, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.