İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kingsley Comann Arabistan yolcusu

Bundesliga devi Bayern Münih forması giyen Kingley Coman, Suudi ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 15:58 - Güncelleme:
Kingsley Comann Arabistan yolcusu
ABONE OL

Bayern Münih forması giyen Kingsley Comann, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.

AL NASSR İLE ANLAŞMA

Sky'da yer alan habere göre, Fransız yıldız, Al Nassr ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

YILLIK KAZANACAĞI RAKAM

Al Nassr ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak 29 yaşındaki futbolcu, senelik 20-25 milyon euro net ücret kazanacak.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Coman için 30 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi göze alan Al Nassr, transfer için Bayern Münih ile temaslarına devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Suudi Arabistan temsilcisi, Coman transferini yeni haftayla birlikte tamamlamak istiyor.

Bayern Münih forması altında geçen 45 maçta süre bulan Coman, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.