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Spor

Kings'ten üst üste 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat'i 123-118 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

AA7 Ocak 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
Kings'ten üst üste 5. galibiyet
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NBA'de 9 maç yapıldı. Kings, konuk ettiği Heat'i uzatmanın ardından 5 sayı farkla mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Kings'te DeMar DeRozan, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Heat'te Tyler Herro, 26 sayı atarken performansı galibiyet için yeterli olmadı.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI

Phoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 109-99 yendi.

Suns'ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.

76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 5 ribaunt, 1 blok kaydederken Tyrese Maxey'in 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Edwards'tan 37 sayı

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 108-106 mağlup etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers'ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 118-115

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 99-109

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 99-113

New York Knicks-Orlando Magic: 94-103

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 104-128

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-110

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 119-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-106

Sacramento Kings-Miami Heat: 123-118 (Uzatmada)

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