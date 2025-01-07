Kings'ten üst üste 5. galibiyet

NBA'de 9 maç yapıldı. Kings, konuk ettiği Heat'i uzatmanın ardından 5 sayı farkla mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Kings'te DeMar DeRozan, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Heat'te Tyler Herro, 26 sayı atarken performansı galibiyet için yeterli olmadı.
ADEM BONA'DAN 4 SAYI
Phoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 109-99 yendi.
Suns'ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.
76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 5 ribaunt, 1 blok kaydederken Tyrese Maxey'in 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Edwards'tan 37 sayı
Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 108-106 mağlup etti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.
Clippers'ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 118-115
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 99-109
Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 99-113
New York Knicks-Orlando Magic: 94-103
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 104-128
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-110
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 119-104
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-106
Sacramento Kings-Miami Heat: 123-118 (Uzatmada)