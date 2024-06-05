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Spor

Kiralık gidebileceği söylenmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

İspanyol devi Real Madrid'de sıcak bir Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Eflatun beyazlılar, birçok talibi olan milli yıldızı takımda tutma kararı aldı. İşte detaylar...

5 Haziran 2024 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Kiralık gidebileceği söylenmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
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Real Madrid'in parlayan yıldızı, milli oyuncumuz Arda Güler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon hem sakatlıklar hem de Ancelotti'nin tercihlerinden dolayı beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler ile Getafe ile ilgilenmeye başladı.

AS'ta yer alan habere göre Getafe Başkanı Angel Torres, Arda Güler'i kiralık olarak takımında görmek istiyor.

Angel Torres, Real Madrid ile kiralanabilecek oyuncular için görüşürken bu sezon listenin başında Arda Güler yer aldı. Greenwood'un takımdan ayrılmasından dolayı Arda Güler'in takıma katılması istenirken Getafe oyuncuyu kadrosuna katıp etrafında bir ekip oluşturmak istiyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

19 yaşındaki yıldızı Getafe'den başka Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas ve Mallorca da istiyor. İspanya dışında da Milan ve Leipzig de Arda Güler ile ilgileniyor.

AYRILMASI BEKLENMİYOR

The Atletic'te yer alan habere göre ise Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılması beklenmiyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, genç yıldıza gelecek sezon daha fazla forma şansı verecek.

BU SEZON ARDA GÜLER

Milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 12 resmi maça çıktı ve 6 kez ağları havalandırdı.

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