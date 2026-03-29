  Kiralık olarak gönderilmişti! Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic gelişmesi
Fenerbahçe'nin iki kez üst üste kiralık olarak gönderdiği Sırp sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Pafos'a kiralanan Mimovic için karar verildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ29 Mart 2026 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun devre arasında genç Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i Kızılyıldız'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Transferinden hemen sonra Zenit'e, yeni sezonda ise Pafos'a kiralanan Mimovic'in geleceği belli oldu.

Sırp basınından Sportinjo'nun haberine göre Pafos'un, 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Haberde Ognjen Mimovic'in haziran ayında bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye geri döneceği belirtildi.

PERFORMANSI

Genç oyuncu bu sezon Güney Kıbrıs ekibinde toplam 18 resmi maça çıktı. Sırp oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
