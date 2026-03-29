Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun devre arasında genç Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i Kızılyıldız'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Transferinden hemen sonra Zenit'e, yeni sezonda ise Pafos'a kiralanan Mimovic'in geleceği belli oldu.
Sırp basınından Sportinjo'nun haberine göre Pafos'un, 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
Haberde Ognjen Mimovic'in haziran ayında bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye geri döneceği belirtildi.
PERFORMANSI
Genç oyuncu bu sezon Güney Kıbrıs ekibinde toplam 18 resmi maça çıktı. Sırp oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.