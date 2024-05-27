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Spor

Kiralık olarak gönderilmişti! Jean Onana'nın geleceği belli oldu

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansından memnun olmadığı için Marsilya'ya kiralık olarak gönderdiği Jean Onana'nın geleceği belli oldu. Fransız ekibi Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. İşte detaylar...

27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
Kiralık olarak gönderilmişti! Jean Onana'nın geleceği belli oldu
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Beşiktaş'ta sezon başında takıma transfer olan ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'nın geleceği belli oldu.

Fransız devi Marsilya, performansından memnun kalmadığı Jean Onana'nın 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Böylece Kamerunlu ön libero, sezon başı kampında siyah beyazlı takımın kampına katılmak üzere Beşiktaş'a geri dönecek.

MARSİLYA PERFORMANSI

Marsilya ile 14 maçta 651 dakika süre alan Onana, bu karşılaşmalarda takımı adına 1 gol kaydetti. Onana'nın Beşiktaş ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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